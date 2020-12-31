含萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉明日（1日）元旦起開放進口，台北市依照食安自治條例，制定連鎖超商、超市及大賣場設置「不含萊劑專區」同步在元旦上路，記者趁今天（31日）跨年夜走訪家樂福、全聯、愛買等門市，皆超前部屬跟進規定加註告示。

台北市通路不含萊劑專區元旦上路，家樂福超前部屬，設有不含萊劑專區，供民眾安心選購豬肉。（鄧博仁攝）

量販、超市業者皆強調，為顧及消費者食安不引進萊豬，全面販售國產豬，但不少消費者對於萊豬進口仍有疑慮，民眾王先生肯定賣場設置專區，大笑幾聲連聲說好，但感嘆說：「趁今天買一買，明天就不吃了。」擔心元旦後會吃到萊豬，也為小攤商抱不平，「大家都不敢買，他們會很慘」；上班族林小姐雖覺得有專區買起來比較安心，但也怕「如果被魚目混珠怎麼辦？」

台北市通路不含萊劑專區元旦上路，家樂福超前部屬，設有不含萊劑專區，供民眾安心選購豬肉。（鄧博仁攝）

根據統計，家樂福在台北市有7家量販分店、10家便利購超市，皆已設置專區，關於新北市門市也依照新北市食材登錄平台規定，揭露「豬肉及其豬肉原料原產地」、「是否含有萊克多巴胺」及「上傳相關檢驗報告或來源證明」等事項，並於營業處所公開。

愛買在台北市有忠孝和景美2家門市皆設置告示，說明豬肉不添加萊劑。（愛買提供）

愛買在台北市有忠孝和景美2家門市皆設置告示，說明豬肉不添加萊劑；全聯在台北市約有125間門市，在販售豬肉的冷藏櫃前都有POP標示「國產豬肉」讓消費者一目了然，未來也會再增加布置物說明皆不含萊劑。

全聯在台北市約有125間門市，在販售豬肉的冷藏櫃前都有POP標示「國產豬肉」讓消費者一目了然。（郭家崴攝）

全聯在台北市約有125間門市，在販售豬肉的冷藏櫃前都有POP標示「國產豬肉」讓消費者一目了然。（郭家崴攝）

(中時 )