半導體測試介面設備商穎崴(6515)預計明年1月下旬轉上市交易。雖然今年受新冠肺炎疫情及華為禁令升級衝擊，使下半年營運動能轉弱，但公司預期今年營收仍可望維持成長、續創新高，並看好明年成長動能轉強，目標帶動獲利恢復成長，與營收同步再創高。

成立於2001年的穎崴以邏輯IC測試治具（Test Socket）為主力產品，鎖定半導體高階測試領域相關介面技術開發，透過專業技術及客製化服務，使市占率持續提升。目前主要產品包括測試座、探針及探針卡，近年營運成長動能顯著增加。

據研調機構VLSI Research今年4月統計數據顯示，去年全球測試治具市場規模達約8.67億美元，穎崴自前年第6名晉升至第3名，僅次於美國大廠Cohu及日本大廠Yokowo，成為台灣唯一打進全球前10大的廠商。

穎崴2020年前三季合併營收22.87億元、年增6.66％。毛利率39.16％、營益率23.06％，低於去年同期44.05％、24.19％。雖然業外虧損增家，稅後淨利4.12億元、仍年增0.04％，雙創同期新高。受股本膨脹影響，每股盈餘（EPS）13.56元，略低於去年同期14.23元。

觀察前三季各產品營收貢獻，以測試座達71％為大宗、探針17％居次、探針卡與其他占12％。其中，高頻高速的同軸治具（Coaxial Socket）受惠5G及高速運算（HPC）等應用需求增加，且製程複雜使單價及毛利率較佳，對穎崴營收貢獻逐年提升，今年預估已突破3成。

穎崴代理發言人陳紹焜說明，中美貿易戰使客戶積極備貨因應，帶動去年下半年成長動能暢旺。今年受疫情及華為禁令升級，陸系客戶提前於上半年拉貨，使客戶及產品組合出現變化，加上匯率因素干擾，影響毛利率表現。

穎崴前11月自結合併營收27.36億元、年增3％，續創同期新高。陳紹焜表示，穎崴過往上下半年營收約各半或4比6，今年因陸系客戶提前拉貨，預期上下半年營收比重約當55％比45％。全年營收仍可望維持成長、續創新高，並對明年營運成長樂觀看待。

(時報資訊)