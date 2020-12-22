台光電(2383)(台光電子材料公司)今日董事會宣布擬透過100%持有之子公司EMC Special Application Incorporated收購美國「EMD SM」100%股權，台光電表示，EMD產品用於航空、國防、工業及半導體領域，此次收購將有助於台光電快速服務北美客戶，並順利切入美國特殊應用的銅箔基板市場。

台光電子材料今日董事會宣布擬透過100%持有之子公司EMC Special Application Incorporated收購美國EMD Specialty Materials LLC(「EMD SM」)100%股權；總交易金額約2873萬美元，約當於新台幣8.19億元(最終價格按交割時淨營運資金、淨負債、買賣契約約定之價格調整方式調整後確定，最終金額不超過3000萬美元)。

EMD SM公司總部與生產基地設於加州蘭喬庫卡蒙格(Rancho Cucamonga,California)，從事特殊的聚(酉先)亞胺及環氧樹脂基板材料之研發、生產及銷售，EMD SM所生產之材料主要用於生產耐高溫、高可靠性的電子產品，EMD SM產品廣泛應用於航空、國防電子、工業規格及半導體測試等領域，且客戶遍及北美、歐洲以及亞洲地區。

台光電表示，看好EMD SM的營運成長潛能，此次收購將有助於台光電快速增設在北美地區之生產暨服務據點，並順利進入美國特殊應用之銅箔基板市場，台光電也將挹注EMD SM更多營運資源，有效運用台光電廣大的行銷網絡，進一步拓張EMD SM的營運規模，並持續強化台光電於北美市場的事業布局，提升台光電的整體競爭力。

此項收購案預計經相關主管機關核准後始得完成交易。

受惠於蘋果iPhone新機銷售亮眼，且伺服器等產品出貨持續放量，台光電11月合併營收為25.52億元，月增3.11%，年成長14.13%，累計前11月合併營收為247.11億元，年成長9.2%；台光電預估，第4季營收有機會與第3季差不多。

為因應客戶需求及應用市場持續成長，台光電董事會通過黃石廠產能擴增案。台光電預計在黃石廠再增加75萬張的月產能，擴產完成後，黃石廠的月產能將達到135萬張，而集團的月產能將達到430萬張，產能預計於2022年上半年陸續開出。

台光電表示，明年第1季會比今年第1季好，隨著新產能開出，新5G產品出貨持續放量，預期2021年營運將持續成長。

(時報資訊)