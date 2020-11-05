彰化縣環保局在2017年查獲台新環保公司當年堆放有毒廢棄物。（資料照片／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局在2017年查獲台新環保公司當年堆放有毒廢棄物。（資料照片／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局在2017年查獲台新環保公司當年堆放有毒廢棄物。（資料照片／吳敏菁彰化傳真）

2020美國大選，勝負難料，台新環保公司對外傳播，彰化廠外張貼支持川普海報，董事長黃麗香還開記者會，喊出川普當選就放10天假，若是對手拜登當選，但公司彰化廠當年堆置廢棄物被起底，彰化縣環保局證實，目前勒令停工中，沒有員工，該廠土地因為含載粵辛廢棄物，至今未清理，環保局依法移送法務部行政執行署彰化分署強制執行中，該廠區土地由執行暑扣押中。

彰縣府環保局2016年9月起就接獲多起投訴，全興工業區內散發刺鼻惡臭，稽查人員稽查發現廠內堆置有大批不明廢棄物，業者已結束營運準備要將土地及廠房轉移，無法出具相關廢棄物清運妥善證明文件，疑似有委託非法業者進行廠區廢棄物清運情形，立即與警方佈線監控該場址。

彰化縣環保局利用高科技設備長期監控，發現業者有委託非法業者清運廠區廢棄物情形。進行廠區堆置廢棄物採樣檢驗，其中1件樣品有機汙染物「苯」還超標21.8倍，苯是石化基本工業原料，具高毒性、也是一種致癌物質。

2017年，3月2日彰化地方法院檢察署施教文檢察官指揮環保局、彰化縣警察局和美分局及和美分局塗厝派出所警員進行該業者廠區搜索行動，查扣相關廢棄物清運資料並訊問廠區人員，釐清該批廢棄物之流向。

當時，彰化縣環保局調派大型怪手針對業者廠區中疑似回填不明廢棄物區域進行開挖作業，挖深2公尺處，發現有不明黑色廢棄物，已進行採樣檢驗，確認廢棄物屬性。該公司黃姓負責人涉違反廢棄物清理法移請司法機關偵辦。

該廠土地因為含載粵辛廢棄物，至今未依彰化縣環境保護局之裁處完成清理，環保局已依法移送法務部行政執行署彰化分署強制執行中，該廠區土地由執行暑扣押中。

公司雖由黃麗香掛名董事長，實際負責人是黃麗香的弟弟黃義彬，一審2018年12月被判刑1年6月，該廠孫姓副廠長判刑1年4月，罰台新環保科技公司100萬元。檢方認為一審判決太輕，已提起上訴，由台中高分院審理中，黃麗香召開記者會，說要放員工10天假，動機讓人費解。

(中時 )