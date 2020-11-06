2021台灣精品獎揭曉，國際網通品牌訊舟EDIMAX (3047) 創新研發AIoT智慧物聯網應用系統有成，以智慧城市物聯網多媒體資訊站Smart City IoT Kiosk Solution、智慧辦公無線投影系統4K Wireless HDMI Project Solution、智慧新零售Smart Retail IoT ESL Solution等三項解決方案，榮登2021台灣精品獎舞台。

訊舟積極轉型，除了企業高端網通交換產品，商用及消費性網路通訊設備穩健成長之外，更朝著AIoT物聯網產品與服務高速前進，以4S（Software、Solution、Service、Security）為導向，投入軟體研發團隊以及雲端服務商機的創新營運模式。從本屆台灣精品三項全勝的奪獎產品來看，均屬AIoT智慧物聯網應用，可見趨勢所往。

旗開得勝的得獎方案為耕耘多年，首次參賽的Smart City IoT Kiosk Solution（智慧城市物聯網多媒體資訊站解決方案）。為了推動智慧城市應用與願景，EDIMAX與臺北市政府於2019年宣佈合作Smart City IoT Kiosk Solution，在信義商圈佈署多媒體資訊站，滿足：網路服務、觀光導覽、空品偵測、廣告託播、以及緊急防災系統等5大需求。啟動POB商業驗證方案，為IoT物聯網產業開展創新商業模式。造價不斐的硬體機台加入多項創新設計：802.11ax Mesh Wi-Fi ，網狀網路全區覆蓋；獨家全球EdiGreen空氣盒子測站實況和在地商圈PM2.5微氣候；可連線市政通報系統，如遇緊急災害狀況，55吋大螢幕即主動推播，達到避災防護效果的應用。

EDIMAX IoT Kiosk多媒體資訊站公共服務計畫通過2019年第一期程的商業經營、服務品質與資訊串接等驗證程序後，2020年成功進入第二階段運營，以創新服務榮獲2021台灣精品獎，為EDIMAX品牌榮耀錦上再添花。

在商務市場方面，EDIMAX 以高規格的4K 超高清無線投影解決方案(WP-4500, WP-4600)獲得評審肯定。這套系統適用於各型會議室、傳統教室、補習班、大型宴會廳的多媒體投影。多對一的投影功能可以將4台設備同時分享投影到同一螢幕中(4分割)；一對多的投影功能，可以同步投影畫面到200個螢幕上，運用Broad Cast / 回控功能 / 多螢幕投影等功能，實現互動式智慧教學。

立基於AIoT智慧物聯架構的EDIMAX Smart Retail IoT ESL Solution，包括Master主機、Coordinator 基站、多款ESL (Electronic Shelf Labels)電子價格標籤，以及特別開發的Security Backend 雲端安全管理平台。這套系統是基於AIoT智慧物聯網技術的完整平台所架構的解決方案：從貨架終端到數據分析的雲端平台，從實體店面到線上管理系統，協助經營店家將繁複的貨架標籤，升級為ESL即時更新系統與雲端技術、與現有POS商店端管理系統和ERP進銷存物流系統相互整合，提升經營效率與顧客滿意度，為現代通路建立智慧零售第一步。

EDIMAX 電子貨架標籤系統，是為滿足零售自動化市場成長所進行的專案，並導入競爭者難以超越的「Security by Design」資安加密關鍵技術，確保銷售資訊不被惡意侵入造成損失。EDIMAX近日通過ISO 27001資訊安全管理系統驗證，研發團隊包含資安合規認證單位，核心研發能量完善且強大。

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