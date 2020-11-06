曾任駐華大使和亞太事務助理國務卿的溫斯頓．洛德認為，新一屆美國政府應繼續維持「一個中國」的模糊政策，但如果朝著建交或締結安全條約，消除戰略模糊，這樣做會極具挑釁性，可能導致與中國的衝突。（圖／尼克森基金會）

川普政府在任期內對於多年為提升美台非正式關係做了許多改變，包括內閣官員訪台、擴大對台軍售等，但這些行動也同時導致大陸對台密集的軍事威嚇行動。在新一屆政府即將開始之前，多名學者專家在接受媒體訪問時表示，美國新政府的對台政策應該以長期以來的「一中政策」、「戰略模糊」、「不挑釁」等傳統政策為基礎，加強與台灣的關係與合作。

《美國之音》訪問了6位專家討論美國新一屆政府的中國政策，其中在對台政策時部份，專家們有些意見很一致，但也有不少的分歧。曾任駐華大使和負責亞太事務的助理國務卿的溫斯頓．洛德（Winston Lord）認為，川普政府對台政策好的方面就是提升對台非官方關係，在派遣高級別官員訪台時，並非挑釁地派國防部長，而是高級別經濟和其他內閣官員；此外，繼續賣防禦性武器給台灣，也敦促台灣發展自己的武器，美方還提高跟台灣軍方幕後協調，避免對中國挑釁。

洛德表示，新一屆美國政府應繼續維持「一個中國」的模糊政策。過去美國實施此一政策，保留著與中國的基本關係，也保護了台灣的繁榮與經濟力量，成為華人民主制度典範。但如果朝著正式外交關係變化或締結安全條約，消除戰略模糊，這樣做會極具挑釁性，可能導致與中國的衝突，此美國不應該作根本性改變。

哥倫比亞大學政治學教授黎安友(Andrew Nathan)認為，下任美國總統應重申基於三個公報和《台灣關係法》的美國傳統的對華政策，並應維持戰略模糊政策，現在不應該改變美國的對台政策。

普林斯頓大學政治與國際關係學教授范亞倫表示，美國不應放棄戰略模糊，但美國應當幫助台灣發展防禦政策，並且明確表明，如果中國使用武力，美國會協助台灣。（圖／台灣民主基金會）

普林斯頓大學政治與國際關係學教授范亞倫(Aaron Friedberg)也表示，「一個中國」政策很長時間以來發揮了作用，他不確定嘗試改變是否有利，但不利的是「可能會給予中國藉口，施加更多壓力。」因此美國不應放棄戰略模糊，但美國應當幫助台灣發展防禦政策，並且明確表明，如果中國使用武力，美國會協助台灣。「我們最不希望的就是中國低估我們的決心，低估我們的夥伴和盟友在台灣遭到攻擊時施援台灣的決心。」

紐約大學法學院教授孔傑榮(Jerome Cohen)指出，明年是中共建黨政一百周年，習近平在統一台灣議題上有巨大壓力，未來幾年將是一個非常危險的時期。下任美國總統採取的進一步加強台灣的步驟應適度，必須注意不要走得太遠。美國必須保持在現有的與中國達成協議的範圍內，除非是兩岸以和平方式達成協議，否則現狀不應有任何改變。

另一位長期對中共持強硬態度的學者章家敦則認為，要想避免台灣海峽戰爭，美國就應該明確聲明捍衛台灣。韓戰爆發與伊拉克入侵科威特都是因為美國沒有明確表態，如果美國想與中國開戰，就不要明確說會捍衛台灣，如果要避免與中國發生戰爭，最簡單方法就是明確表達捍衛民主的態度。

來自大陸的胡平表示，下任美國總統應早日實現和中華民國建立正式的外交關係，一旦建立了正式的外交關係，不只提升台灣的國際地位，也解決了美國對台戰略清晰還是模糊的兩難的問題。其實，中共從2000年起就已悄修改了它的「一個中國原則」，原來一個中國原則要反對台灣獨立、兩個中國或一中一台，還要反對一個中國兩個政府。可是自2000年之後，它就只反對台灣獨立、兩個中國或一中一台，而不再反對一中兩府了。

(中時新聞網)