日子過得真快，今年又到年底了，不管過去的日子開心還是悲傷，有賺錢還是大破財，我們依舊得向前看。艾菲爾老師分享從現在起一路旺到2020年的生肖，記得恭喜上榜的朋友，讓自己沾沾他們的好運吧！

▍第四名、生肖牛

生肖牛在今年的運勢本就強勁，在子丑六合幫襯下事業丶感情丶財運都非常順利，而從現在開始一直到2021年，你更是能鴻運當頭丶美夢成真。特別是在工作丶事業方面，你為公司努力打拚都能廣受好評，當上司想要提拔底下員工的時候，第一個想到的一定會是你，因此你很容易就能得到自己夢寐以求的職位。另外，受到「玉堂貴人」吉星的照拂，你在陽曆十一月的婚運勢更加火旺，可以找身邊關係不錯的長輩一起去說媒；單身的肖牛者可以請親友幫忙介紹對象，成事機率高達80%。

▍第三名、生肖虎

生肖虎今年犯天狗，時時刻刻都覺得小人在扯你後腿，還犯了口舌，在人際關係上特別不順，甚至影響到日常生活。不過在2020結束前你的運勢節節高升，能量百分百，自己的內在動力十足，加上外在順風順水的運勢，此時不論是做任何事都能自在發揮，獲得佳績。在工作上創造力十足，有很多新的想法或是計劃，迫不及待想去執行，也會吸引跟你想法一樣的貴人提攜，讓你在執行計劃的時候少走點冤枉路，事半功倍、如虎添翼。這些新的想法也容易受到公司重用，有助你的事業發展更上一層樓。

▍第二名、生肖鼠

今年生肖鼠本命年，確實過得比較辛苦一點，所謂「太歲當頭，無喜有禍」，為了事業丶感情丶生活而忙碌不已，總是無法穩定下來，但請放寬心，接下來的時間你將會有非常暢旺的運勢。有「將星」與「金匱星」的加持，不僅謀事有成，還能名利雙收。事業運明顯昌旺起來，你的工作運勢大好，使你的正財大增，甚至能在上司、同事、客戶的引薦下，認識許多不同領域的專業人士，大大擴展了你的人脈資源；生活上也是各種好事發生，雖然不是中頭獎般的大好運，但接二連三的小確幸，也是令你幸福滿足了。

▍第一名、生肖龍

生肖龍今年白虎星入命，有點多災多難，常常發生小意外，但從現在開始你的運勢即將扶搖直上。你的人緣運勢大開，不僅在事業舞台越做越大，鞏固自己的社會地位，在錢財方面更是能收穫滿盈。另外，生肖龍在這段期間很容易招來異性緣，對於單身的人非常有利，想要脫單可多參加同事、朋友邀約的聚會，或到人多熱鬧的地方逛逛，很有機會能邂逅到百年難得一見的金桃花；已有伴侶而想結婚、添丁、求子的人，也可以好好把握2021之前的這段時間，你的姻緣及「孕勢」銳不可擋喔。

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(中時新聞網)