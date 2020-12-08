這周是12月的第二周，隨木土雙星幸遊摩羯宮最後一度，並天蠍金星六合吉相，纏綿年餘新冠肺炎全球疫情，強弩有末，公衛與經濟困局黎明不遠。且15日射手座逢新月，千禧政壇新星，頭角崢嶸，或有全新世代經濟思潮，如漣漪四漾，一袪全年官僚架構下，令人窒息的痾舊凝滯。

此外，10日起日水與牡羊宮火星相繼入三合吉相，預期受損慘重的傳統產業與旅遊飛航將輪動重啟，更卻全年鬱霾，鋪墊來年復甦新生氣象。終端消費同樣受惠此相，家族親友團聚餽贈，歡騰氣息不因警政或公衛封鎖政策稍減。財經方面，原油與交通相關投資波動劇烈，投資人隆冬時分宜多加注意。

本週星情排行

處女座 根底穩固 人氣最佳

雙子座 扶搖直上 氣勢長紅

摩羯座 一夕鍍金 財力最旺

射手座 寬心愜意 情緣看俏

牡羊座 青梅竹馬情意濃

辭色過人，牡羊本周表現機會豐，職場與身心健康通過測試，更有金援或物資補齊。職涯名望催動正財，寬心最好。財利不俗，但防偏桃花內有玄機。感情是依戀不捨，纏綿魚雁，部分牡羊座送子鳥至。

金牛座 福祿喜三重盈門

扶搖直上，金牛本周氣勢如虹，更有得力的幫手奧援，事業厚積有發。娛樂邀約不絕，值得淘洗合作佳機或是一探商機新番。正財爾爾，偏財進出頻繁。感情是無心插柳柳成蔭，一切天定。

雙子座 一身繁忙不退卻

不失時機，本周雙子要事纏身，新月更有新機會大門廣開。俗務難卻，同室操戈，或是同根生卻相煎太急，煩惱纏身，勸君隨緣。偏財有得，或欠款入帳。感情是終南山，相看不厭。

巨蟹座 進一步海闊天空

凱歌先奏，巨蟹整裝出線之勢，延續早先富貴強運，心態捨我其誰，樂意身先士卒，自有不俗表現。職場隨火星相位佳，主管貴人青睞，切莫蹉跎。正財旺。桃花人緣見好，但感情本周不優先。

獅子座 純青爐火才煉真

老驥伏櫪，獅子本周為人事物心力交瘁，但好風解意，怎捨摧殘。職涯貴人緣攀上全年高峰，機會上門，華麗轉身。正財運水漲船高，偏財不需要眷戀。新月加持感情，正是一時洛陽紙

處女座 終究是得償所望

高潮迭起，本周處女表現機會頗豐，一手好牌聚攏，無論職涯發展或是私生活相關，皆迎來高潮，但能好整以暇對待。正偏財進益，需慎辨投資相關訊息。感情是原來奼紫嫣紅開遍。

天秤座 快馬加急來接喜

雄心萬丈，天秤揚眉吐氣，尤其金火星本周相位良善，隨心長袖善舞，順水推舟職涯就能收之桑榆。木土移宮在即，偏財運如竹節上揚，但切忌躁進。感情是賞心樂事誰家院。

天蠍座 臨了是欲語還休

點鐵成金，財宮新月，天蠍貴人機會無需他處覓，一己之力最能槓桿放大，攜手團隊，對弈敵手，連橫競合。日常職涯忙碌不得閒，切莫碎嘴抱怨，以免隔牆有耳。投資運平凡。感情是亂點鴛鴦譜。

射手座 烽火連天救兵至

人氣鼎沸，射手本周迎來人生重要轉折，逢木土入相在即，可說是一路開掛到底，層層升級。新月期間切莫超頻超支生活。正財有獲，偏財難守，量入為出。人緣桃花佳，感情是一有不慎勞燕分飛。

摩羯座 一轉身點石成金

豔冠群芳，本周摩羯運勢大好，大有捨我其誰之象，職場鎂光燈聚焦，突破溝通重圍困境，皇者架勢十足。正財運與工作運勢相輔，偏財則是受惠守護星與木星相合。感情是路邊野花別亂採，防桃花劫。

水瓶座 如蒲草遇橫不折

鏡花水月，水瓶本周內觀自覺轉強，資源資金波動大，此時期整理債務有成。若職場精神壓力大，宜偃旗息鼓，休憩一番。部分水瓶遇社交圈生離或永別，不勝唏噓。感情是良辰美景奈何天

雙魚座 子彈飛一下何妨

青山常在，本周的雙魚難得偷閒，稍前加身偏見，煙消雲散，貴人不絕，事業表現翻紅，但實質報償入庫慢。火星牡羊，需留意不預期漏財，所幸正財仍處高峰。感情是木石前緣更勝金玉良緣。

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(中時新聞網)