韓國人氣節目《認識的哥哥》最新一集邀請到出道滿15週年的韓流天團SUPER JUNIOR擔任嘉賓，身為綜藝老江湖的成員們，節目一開始就直接坐在「認哥」固定主持人的位子上，密謀吞掉節目、竄位主持棒，銀赫直說「今天開始變成《SUJU的哥哥》了」，成員們還逼希澈選邊站「認哥還是SUJU，請做選擇」，讓希澈面露難色，成員們還不斷提醒「我們已經一起經歷15年了，認哥才幾年」、「希澈啊，你作為SUJU賺了多少」，讓希澈只好站在一旁乾笑。

出道多年，成員彼此間免不了有摩擦，東海爆料印象最深刻的是有次和希澈大吵架，甚至還大打出手，他告狀是希澈先動手，透露以前希澈對當演員抱有夢想，曾認真考慮要退出團體、經常跟成員說：「我再繼續做SUPER JUNIOR也覺得很抱歉，用這樣的心情沒辦法做下去。」但東海認為團體正處於關鍵時刻，大家要齊心努力，因此吵起來，爭執中希澈突然撂話「我要離家出走」，東海怒回「你要是出了門，就別想再回來，我也不叫你哥哥了，會叫你金希澈」。

沒想到希澈最後還是走出家門，回來之後2人就打了起來，東海說：「當時希澈先出拳打人，我用腳回踹，希澈再掐住我的脖子。」希澈接著說：「沒想到我掐住他，輪到我出手時，東海竟然哭了起來，還說『我真的把哥當成親哥』，使出悲情招數。」但也幸好如此，他們趁機把話說開、握手言和，2人和好後還馬上拍合照紀念，戲劇化的發展讓現場一陣爆笑。成員也紛紛表示，還好有東海在，才守護住了SUPER JUNIOR這個團體。

始源和厲旭也自爆曾大吵，因為厲旭不喜歡親密接觸，但始源經常會有肢體碰觸的小動作，尤其喜歡在演唱會或活動上和成員擊掌，有次厲旭突然反應很大的暴怒，讓超不爽的始源也對厲旭撂狠話：「你真的有自信不見我嗎？」厲旭也提高音調大喊：「有自信！」導致有段時間兩人私下都沒見面、冷戰數月。大夥也笑2人竟然曾為了這種小事鬧翻，姜鎬童忍不住讚嘆：「你們這樣子還能過15週年，哇！」

成員們也回憶起剛出道時，始源說：「一開始我們是限定組合，本來是等活動一、兩個月，看反應再做去留決定，可能是因為這點，當初大家都非常的努力，也才有走到現在的SUPER JUNIOR。」神童更笑曝，當初因為覺得是限定組合，想說之後要轉往綜藝發展，所以當時錄歌時還說沒有分到獨唱也沒關係，「沒想到變成正式組合，所以到了現在也沒什麼唱歌part。」《認識的哥哥》每週日在friDay影音上線。

(中時 )