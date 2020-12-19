因應《律師法》修正上路，中華民國律師公會全國聯合會19日舉行改制為「全國律師聯合會」前的最後一次理監事會議，現任理事長林瑞成呼籲全國律師一定要團結，為律師界發光發熱；即將就任全律師理事長的陳彥希則表示，新科技衍生出新的問題，未來全律會也將研議相關法律問題。

林瑞成表示，全聯會將在31日移交給全律會，希望各地律師公會持續支持全律會，全國律師的未來一定要團結，未來在陳彥希的領導下，能為律師界開創新局，讓律師界發光發熱。

陳彥希肯定全聯會的辛勞，他表示，全聯會表現有目共睹，辛勞都展現在律師的成就上，未來將在全聯會的基礎上向前努力，也希望全聯會的前輩能夠不斷給予指導、鼓勵，讓律師成為承受人敬重、有價值的行業。

對於未來的展望，陳彥希說，全律會工作重點還包括加強與立法、行政機關的溝通與服務。未來律師也應主動提供行政機關協助，藉由律師帶進人民的想法，告訴官員人民的感受，讓行政機關立法、施政時有不同的考量而更為周延，同時也能促進行政效率，讓立法品質更好。

同時，生活中的新科技也衍生出新的法律問題，陳彥希舉例指出，數位交易、AI人工智慧、自動駕駛、電子貨幣這些都是近幾年出現新的問題，全律會中需要新的委員會來研究，所以在組織改造方面，未來某些委員會合併，也會設立如新科技法律問題的新委員會。

(中時 )