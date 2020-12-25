新冠肺炎疫情未歇，有部分國家已經開始接種疫苗。近期有台商呼籲，希望未來若接種國際組織認證的疫苗，政府可縮短隔離時間，推動疫苗泡泡。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前沒有這樣的規劃，但若佐證有充足的抗體，不至於感染或傳染他人，當然會考慮推動泡泡。

陳時中表示，將來若可以佐證說接種疫苗後有充足的抗體，不至於染疫、傳染他人，當然會考慮相關的泡泡，未來世界的運作也會建立在這個基礎上。只是倒時怎麼認證、相關的資料是什麼，還要再看，目前沒有這樣的計畫，未來是一定會有的。

(中時 )