案792自英返台少年證實染上英國變種病毒，中央疫情指揮中心指揮官陳時中也宣布將從元月1日起「鎖國」，禁止外籍人士入境，但相較前天自信說「不必鎖國」的態度也引發熱議，更有網友翻出陳時中前天說的「體溫會上上下下」，揶揄「邊境也會開開關關」。

英國班機回台，引發不少質疑聲，陳時中28日被記者問到時，強調不會鎖國，因為台灣準備得宜，醫療能量充足、設備完善，集中檢疫所更是前線的堡壘，也從未發生病患脫逃或群聚感染，因此不考慮鎖國。

而針對發燒至39度病患卻可登機返台一事，陳時中則表示「體溫會上上下下」，無法保證這個時間點沒發燒，下個時間點就不會發燒，更拿自己舉例，表示自己現在沒發生，但可能中午就燒了。

然而3月時湖北台商返台，其中一名陸配小孩發燒遭拒絕登機，如今鎖國也是2天就改口，從「台灣防疫得宜」到如今「如果不做，風險太大」，PTT鄉民大酸陳時中雙標：「又是時空背景不同？」、「我已經不知道他的標準在哪了」、「我又跳進來啦，我又跳出去啦」、「沒關係，該回來的都回來了」、「體溫會上上下下，邊境也會開開關關」、「如果變種病毒前天才有情報還合理，問題是早就爆出來了」、「今天的時鐘逆昨天的時鐘，時空背景不同」、「朝令夕改不累嗎」、「只會對大陸超前部署」，但也有網友反駁：「病毒難料，滾動式防疫很正常啊」、「做不做都有人要酸」、「4%又在挑撥離間了」。

(中時新聞網)