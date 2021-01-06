儘管美國總統當選人拜登強調聯合盟邦制衡中國，準國安顧問蘇利文也在推特暗示歐盟暫緩。但在2020年歐盟輪值主席國德國的主導下，中歐貿易協定仍在去年最後幾天宣布完成談判。中歐投資協定與去年11月15日簽署的RCEP，合計起來共有41國，超過26億人將在中美貿易戰大背景下與大陸合作，這無疑是習近平重大外交勝利，而這將如何影響拜登的對中及對臺政策，臺灣又應如何應對這個局勢，值得探討。

首先，許多分析喜歡強調中歐投資協定尚未通過，歐洲議會仍可能否決。或者唱衰說大陸根本不會遵守協議，歐洲人是笨蛋或者無良……這類分析都是把主觀期待放在客觀事實之上。

中歐貿易協定乃是歐盟27國國家領導人都同意，才得以完成談判的。而依據德國之聲報導，27國當中僅波蘭一國提議「完成談判前應先與拜登討論」，其餘26國都刻意忽略了美國因素，我行我素就是要親中，最後波蘭也選擇認可該協議。這已經是一個強而有力的政治信號，寄望歐洲議會議員立場與各自的國家領導人不同，強大到足以推翻，未免過於一廂情願。

那下一步我們就要問了：拜登上臺後會拿得出讓盟友願意合作制衡中國的策略嗎？如果拿不出來，那拜登會否仿效川普與大陸單幹？而拜登的臺灣政策又會受到怎樣的影響？第一個問題的答案很可能是：「無法」。在新冠病毒疫情下，大陸經濟雖也大受打擊，但已是相對輕微。根據日經中文網去年9月調查總部位於亞洲的大約200家企業最近一個季度的凈利潤，結果顯示，大陸企業與去年同期相比增長43％，增長率超過亞洲平均（34％）水平。

再舉一例，近日IMAX公司表示，剛過去的新年三天連假中，中國大陸電影票房收入4300萬人民幣，創下在中國市場史上最佳元旦票房成績。是的，中國某些消費市場領域，業績與疫情前相比，竟是成長狀況！這在歐美國家是相對難看到的。顯見在如此的經濟實力下，拒絕中國大陸市場，談何容易？除非美國拿得出媲美當年馬歇爾計畫的經濟支持幅度，不然「盟國」何必在制中這件事上面與美國結盟？

進一步我們就要問第二個問題：在無法讓盟國團結制中的局勢下，那拜登會否仿效川普與大陸單幹？機率不大。首先「制中」本就不在拜登的政策優先選項中。去年11月拜登當選後，團隊推出了一個新網站，列出了四個優先事項：新冠疫情、經濟復甦、種族平等和氣候變化，這四點完全不含中國成分。把新冠與經濟放優先毫不意外，但連氣候變化都比制中重要，這實在是有點打到港臺反中人士的臉。

再對比拜登去年10月受訪一席「美國最大威脅是俄羅斯，中國是最大競爭者」的發言，很難相信拜登上臺後，會選擇如川普般以不計代價，甚至刻意羞辱的方式來反中，拜登既沒這個動機，更沒有這種作風。

最後，在中國、美國及美國想拉攏的盟國，種種複雜交互作用下，究竟美國對臺政策會走向何方？又會如何牽動臺灣內部政治局勢？這部份我們可以回顧一下去年520蔡英文連任，拜登推特的發言：

「祝賀蔡英文博士展開她的第二任期。臺灣蓬勃的民主與因應新冠肺炎疫情的表現，足為世界表率，美國對臺灣的支持必須持續強健、謹守原則，並跨越黨派。」

短短文字中可以看到，拜登迴避稱蔡英文為「總統」，也迴避了到底第二任期是不是「總統第二任期」，整個把臺灣去國格化，更強調美國對臺灣的支持必須「謹守原則」。雖未明確說清楚什麼「原則」，但可以想見該原則絕對不會對臺灣「國格」地位提升有什麼幫助。

當然，這是去年5月的發言，我們不能100%假定拜登團隊上臺後不會改變對臺立場，但觀察拜登不把大陸當最大威脅，不把中國政策當成施政優先事項的表現，可以預見拜登上任後，絕對不可能如川普般扮演反中啦啦隊，大內宣彈藥補給者的角色。更有甚者，拜登團隊八成會是一個希望臺灣「低調過活」的團隊。拜登已經在主張縮減國防預算，「以更少的成本保護我們的安全」了，臺灣若還在成日到處高調追求外交突破，豈不是增添拜登壓力？

綜上所述，臺灣將面對的是一個與川普時代截然不同的國際大環境。儘管許多忠心向黨的媒體，還是會設法找出激進反中的歐美議員或學者，將他們的言論大幅報導，試圖營造世界仍然超級反中的氛圍，但那種美國總統、國務卿大嗆中國，直接點名中國共產黨，指著共產黨鼻子罵，此類充滿冷戰對立氣氛的場景相信未來四年再不復見。連帶的臺灣政治也會回到各黨公平競爭，民進黨無法僅靠反中就躺著選的情勢，這對臺灣民主的發展，無疑的是一件好事。

（作者為網路媒體工作者）