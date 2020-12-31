台北市續辦跨年晚會，爆發陰謀論，北市疑疫情中心隱暪狀況，衛福部長陳時中下午嚴正聲明，任意指控指揮中心隱匿疫情是不好的事，指揮中心一向都維持透明，昨有綠營縣長打電話給他，但他說的跟對台北市副市長黃珊珊說的一樣，都尊重地方依防疫及應變計畫做最佳處置，中央跟地方沒有防疫甩鍋問題。

台北市今晚辦理跨年晚會，外界擔心是否會出現防疫破口？屆時誰要負責？外傳北市質疑綠營縣市可能獲報，所以幾乎同時宣布改線上辦理。陳時中則說，他沒有跟台北市長柯文哲連絡上，是昨晚他去看遊民時，台北市副市長黃珊珊有說在考慮中是否續辦跨年晚會，今天早上在行政院會前，剛好是黃珊珊來，在簽名時黃告知柯要在10點要宣布跨年晚會辦理，詢問他的意見，他則回應，基本上現在邊境是要嚴守，如何讓病毒跟社區隔開，當然社區風險的疑慮是增加了，但沒有證據顯露出病毒已經到社區，所以還是跟原來宣告的一樣，請地方政府依防疫應變做相關評估，相關作為要能符合防疫需要，出事情也要有應變計畫。

陳時中也說，其中有三類人，包括居家檢疫、居家隔離或自主健康管理及有症狀者不要進到場地，中央會予以協助，對於體溫及洗手問題要注意，流動廁所要消毒，適當人流管制要做好，萬一有症狀的人出現時，要有醫療應變計畫，其餘由地方依行政量能做最恰當評估。

對於隱暪防疫狀況的指控，陳時中說，任意指控指揮中心隱匿疫情是不好的事，一向都維持透明，昨有綠營縣市長打電話給他，但他說的跟對黃珊珊說的一樣，都是尊重地方依防疫及應變計畫做最佳處置。

他也強調，中央跟地方沒有甩鍋問題，一向是中央地方一起合作，尤其防疫事務，中央有中央訂定的規則，疫情清楚透明，地方執行相關業務時的量能做最適當決定。

(中時 )