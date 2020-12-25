陳昊森今年以電影《刻在你心底的名字》入圍金馬獎最佳新演員，在公視最新迷你劇集《大債時代》中，飾演職場新鮮人何碩儀，身為菜鳥又粗線條，常被劇中長官李霈瑜（大霈）責備，年僅24歲的陳昊森自認個性成熟，「我本身個性想得很多、很周到，和何碩儀的個性截然不同。」陳昊森劇中與榮獲韓國首爾國際電視節最佳女主角潘麗麗也有多場對手戲。

陳昊森說，「何碩儀」做事常不顧後果往前衝，在為了證明自己的過程中，經常傷痕累累。陳昊森認為這個角色就像現在的年輕人，剛畢業就進入血淋淋的職場中，馬上就要面對沒辦法預期的問題與困難，笑說，「希望能透過這個角色，讓碩儀的笑容能溫暖大家的心靈。」

陳昊森身為全劇最不缺錢的角色，但從小缺少父母的陪伴，因緣際會下認識潘麗麗所飾演的角色陳美珍，也是劇中主管周詠晴的母親，被她爽朗、愛照顧人的個性給吸引。被問到姐弟戀看法？他說：「感覺對了什麼都好」，但沒交過年紀差距較大的女友，「最多可以接受5到10歲」。潘麗麗則表示，陳昊森的角色比較像是戀母情結，原生家庭沒有給足他所需要的愛與關懷，因此容易從別人身上尋找情感的寄託。

公視最新迷你劇集《大債時代》戲劇主要探討當代青年面對生活中各種債務壓力的故事，但除了有形的金錢債務壓力以外，也有探討親情、感情這種無形的債。《大債時代》2021年1月2日起每周六晚間九點於公視頻道播出，亦可在Netflix、myVideo、中華電信MOD、LINE TV、CATCHPLAY+、KKTV等平台線上收看。

陳昊森飾演李霈瑜的下屬。（公視提供）

陳昊森在劇中受潘麗麗角色照顧許多。（公視提供）

陳昊森與麗麗姐有多場對手戲。（公視提供）

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