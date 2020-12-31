台南市楠西區梅嶺梅花綻放，較高海拔地區已開2至3成。（劉秀芬攝）

到台南梅嶺可以既可賞花也可以欣賞美麗雲海。（陳居峰提供／劉秀芬台南傳真）

台南市楠西區梅嶺梅花初綻，加上梅峰步道紫牡丹盛開、雲海美景，預計新年連假將吸引大批遊客造訪，當地警方也規畫交通管制，希望讓遊客玩得盡興。

梅嶺梅農陳居峰表示，今年下半年雨水少、颱風少，梅樹未受強風、大雨三溫颴打亂生長節奏，葉子幾乎都落光光，而且結滿花苞，加上寒流來襲，高海拔區早花已經綻放2至3成，中西海拔區也有零星綻放，預計再1周花況會更美。

到梅嶺除了賞梅花，梅峰古道兩旁也遍植紫牡丹及山櫻花、杜鵑花，梅峰古道屬於親子級步道，非常適合全家人出遊。

喜歡登山健行的高手，則可以挑戰最熱門的一線天路線，登高望遠，遠可眺曾文水庫，加上最近天氣陰涼，山上水氣充足，太陽出來後溫度一上升，雲海美景可以持續到下午。

除賞花賞雲海，梅嶺的還有梅子雞、薑黃雞、客家美食，梅嶺的仙桃也進入產季，福來梅園有開放採果樂，可以買回家拜拜敬果或食用。

為了疏導梅嶺元旦連假及農曆年春節賞花車潮，2021年1月1日至1月3日、2月10日至16日，梅嶺南188線區道自台3線水庫路路口往梅嶺方向，將禁止甲類大客車及各類大貨車進入，請民眾配合警方管制。

(中時 )