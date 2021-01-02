1月的台南正值六甲區落羽松、楠西區梅嶺梅花、紫牡丹盛開季節，梅嶺梅峰古道兩側的紫牡丹多達3萬餘株，沿途綻放紫紅色花朵非常吸睛。

台南市政府觀旅局表示，梅嶺的梅花已呈含苞待放狀態，目前花開約1至2成，六甲的落羽松也開始由綠轉黃，並有部分轉紅迎賓。觀旅局目前已推出「南國花都」賞花地圖，彙整大台南各區特色花卉、綠隧賞花木時節與賞花點，方便旅人抓住每個開花瞬間，歡迎民眾按圖索驥，安排一年四季花都之旅。

位於六甲區的落羽松，也正值「轉紅」季節。（南市府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

此外，台南境內擁有多條登山步道，提供民眾山區悠然漫遊、步行健身，是來台南旅遊的另類好選擇，在行政院農業委員會林務局建置的登山健行步道系統中，台南擁有白河關子嶺區域、曾文水庫周邊子區域、東山西烏嶺子區域、梅嶺周邊子區域及烏山子區域5大步道系統，共20多條的登山步道，觀旅局也從多條登山步道中挑選5條入門登山步道：崁頭山步道、梅峰古道、龍麟山步道、大凍山步道及水火同源步道，依其難易度區分為挑戰型及親子型路線，並有發行「台南親山步道行」，供愛山族漫步台南山林步道。

另外，元月已是入冬季節，最適合泡湯暖身、促進血液循環、紓解壓力，台南白河區關子嶺的泥漿溫泉與日本鹿兒島、義大利西西里島齊名，為世界三大泥漿溫泉，還可趁著新春，走訪鄰近的火山碧雲寺、大仙寺、崁頂福安宮等廟宇祈福保平安，最後再品嘗外皮酥脆爽口、肉質鮮嫩多汁的桶仔雞。若喜愛山林祕境，可選擇白河區的六重溪溫泉及楠西區的龜丹溫泉，體驗水質清澈的「美人湯」，感受大自然環繞的泡湯氛圍。

觀旅局長郭貞慧表示，也提醒民眾遵守中央疫情指揮中心相關規定，進出公共場所與人多的地方，不論是室內外都要將口罩戴好戴滿、勤洗手消毒、配合量體溫等措施，保護自己也保護他人，一起安心出遊過新年。

賞花與登山健行地圖歡迎民眾前往台南各旅遊服務中心、永華及民治市政聯合服務中心索取，也可至「台南旅遊網」（https：／／reurl.cc／x0V9D5）下載。更多資訊請上「臺南旅遊網」查詢。

(中時 )