坪林也下雪了！預估到明天清晨還有機會

中央氣象局發布低溫特報，全台氣溫下探，新北市坪林山區今（8日）晚間6時許也傳出降雪，位於南山寺旁的獅公髻尾山步道也飄下白雪，不少民眾特地上山等候，果然皇天不負苦心人開心直呼「下雪了！」

有民眾在海拔840公尺傑士嶺涼亭錄下天空下雪畫面，民眾表示，今（8日）晚間6時許就看到天空許多小點白雪飄落，不一會就在台階和步道鋪上一層微雪，相當興奮。

當地民眾說，4年前的霸王寒流來襲時，石碇、坪林曾下雪，山頭白茫茫一片，預估晚間到明天清晨還有可能下雪。

(中時 )