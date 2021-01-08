坪林也下雪了！預估到明天清晨還有機會 19:282021/01/08 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有民眾在海拔840公尺傑士嶺涼亭錄下天空下雪畫面。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 坪林也下雪了！預估到明天清晨還有機會 訂閱影音： 中時新聞網 中央氣象局發布低溫特報，全台氣溫下探，新北市坪林山區今（8日）晚間6時許也傳出降雪，位於南山寺旁的獅公髻尾山步道也飄下白雪，不少民眾特地上山等候，果然皇天不負苦心人開心直呼「下雪了！」 有民眾在海拔840公尺傑士嶺涼亭錄下天空下雪畫面，民眾表示，今（8日）晚間6時許就看到天空許多小點白雪飄落，不一會就在台階和步道鋪上一層微雪，相當興奮。 當地民眾說，4年前的霸王寒流來襲時，石碇、坪林曾下雪，山頭白茫茫一片，預估晚間到明天清晨還有可能下雪。 老天爺冷到忘了收手？氣象專家曝：1／17-18恐有一波 (中時 ) #下雪 #坪林 #晚間 #預估 #清晨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寒流來襲！集中檢疫所暖暖包、毛毯無限量供應 21:152021/01/08 生活 下雪下瘋了！現在衝還有機會 寒流發威再冷30小時 23:272021/01/08 生活 再冷30小時！這波連南部也急凍 16縣市6度以下 17:042021/01/08 生活 陽明山初雪來了！二子坪人車擠爆歡呼 大屯山積雪10公分 06:072021/01/08 生活 思源埡口持續冰封！追雪族蜂擁搶看銀白世界 16:342021/01/08 生活 氣溫急凍！桃園復興區幼兒園今停課一天 14:072021/01/08 生活 陽明山降下2021年初雪！ 民眾開心堆起雪人狂拍照留念 09:062021/01/08 生活 小烏來太平山飄雪 缺水氣玉山結霜 04:102021/01/08 焦點要聞 日首都圈進入緊急事態 京阪兵庫擬明天申請跟進 17:412021/01/08 國際 下雪下瘋了！合歡山一夜白頭 思源埡口積雪2公分 07:122021/01/08 生活 冷到變形？高嘉瑜放下公主頭喊保暖 網愣：以為狄鶯 11:302021/01/08 政治 立委趙正宇寒冬送暖 最遠有里長開2小時車領物資 12:152021/01/08 寶島 竹縣尖石鄉凌晨降冰霰、路面結冰 籲遊客注意行車安全 10:062021/01/08 生活 生活熱門新聞 正妹穿這樣應徵AV女優 面試官當場開價她嚇傻 - 生活 要落跑了？富王鴨肉宣布關閉粉專：壓力太大撐不住 - 生活 追劇到一半老公打鼾聲突消失！人妻一搖嚇壞 送醫結果讓她崩潰 - 生活 怕了？富王鴨肉店老闆喊告 臉書粉專噤聲21小時 網：玩出火囉 - 生活 富王鴨肉拖單有何好處？ 內行點2原因網秒懂 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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