今（8）日全台一整天爆冷，北部海拔不到1千公尺的山區也降到冰點，飄起今年第一場初雪，追雪讓人興奮開心，但低溫持續發威也漸令人不奈，台灣到底還要冷到何時，氣象專家賈新興曝可能走勢，根據歐美模式顯示，恐怕1/17-18還有另一波冷氣團來襲，但有待後後續觀察。

賈新興今在臉書上表示，根據歐洲的15天系集預報顯示，1/11-12有一小波，預估最冷時間在1/12清晨，台北站大約9-10度，北部空曠地區及沿海約6-8度。之後冷空氣減弱，1/13氣溫開始回升，1/14-16將能感受到冬陽的魅力。

賈新興提到，目前歐美模式都預測1/17-18可能有另一波，只是這波的強度兩者模擬約略不同，需要一點時間觀察，這段期間低溫持續的時間長，請多留意並保暖。面對入冬寒流接二連三到來，網友也頗有感觸，「欲罷不能，老天爺冷到忘了收手」、「月底前還有寒流嗎？」、「天一黑，淡水低溫又開始動了」、「再冷也就這樣了，冷久了就習慣？」

賈新興稍早也發文表示，這波中南部的最低溫要留意1/9清晨的輻射冷卻，這波預估的低溫比實際低溫低，低溫會再持續至1/9，1/10短暫微微上升，1/11晚上至1/13清晨，也要留意深夜至清晨的低溫，台北氣象站大約在9-11度，北部空曠區大約在6-8度。降雪方面，陽明山、太平山和合歡山都有降雪，思源啞口往武陵農場、拉拉山也有下雪。這波中南部日夜溫差大，空曠處低溫也有6-8度左右，大家一定要保暖防寒。

(中時新聞網)