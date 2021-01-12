冷冬泡湯最療癒，宜蘭礁溪溫泉享譽盛名，名湯美泉、旅宿佳景，最能撫慰人心，一趟優質的湯宿之旅，既可紓解壓力、喚回健康，又能尋幽訪勝，為身心注入新能量。礁溪的碳酸氫鈉泉，無色無味，是泡湯客最愛的美人湯，秋冬時節人潮絡繹不絕，在遊人如織冬日的溫泉鄉，為迎接「冬戀蘭陽溫泉季」，宜蘭縣政府推出「礁溪溫泉燈花季」。
冬戀蘭陽溫泉 礁溪溫泉燈花每晚6點亮燈
在礁溪溫泉廣場打造彩虹隧道、蝴蝶夢公園、星光廊道；湯圍溝溫泉公園還有多座大型藝術裝置，鋪陳繽紛的燈海廊道，即日起到03/01每晚6點準時亮燈，讓夜裡的溫泉鄉更有氣氛。另外，鄰近的湯圍溝溫泉公園有古色古香的「湯圍風呂」檜木浴場，提供平價裸湯體驗；礁溪溫泉公園也有免費足湯，玩累了隨時可以歇歇腳。
活動資訊
時間 : 每天晚上18:00 ~ 24:00（至03/01止）
地點 : 宜蘭礁溪溫泉廣場、礁溪地景廣場
本文作者:行遍天下
(本文摘自《行遍天下1月號340期》)
文章來源：《行遍天下》雜誌
(中時新聞網)
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