美國各州和首都華盛頓特區的選舉人團於當地時間14日投票，確任民主黨候選人拜登當選下屆美國總統。4年前在大選中贏得普選票、卻輸給現任總統川普的前國務卿希拉蕊投完選舉人票後發推文表示：「我認為我們應該廢除選舉人團制度，像其他職位一樣，由普選的獲勝者來選舉總統。」

《國會山報》等媒體報導，當天希拉蕊與克林頓夫婦在紐約州議會大廈投下了選舉人票後，希拉蕊發布了1條配有投票照片的推文，強調「我認為我們應該廢除選舉人團制度，就像所有其他職位一樣，由普選產生總統。但當這一制度仍然存續時，我很自豪地為拜登和賀錦麗在紐約投下一票」。

希拉蕊的這條推文獲得不少支持，但也有人批評，希拉蕊「自豪地」參與她一直想廢除的選舉人團制度？這種邏輯令人費解。

在2016年的美國總統大選中，希拉蕊獲得的普選票領先川普，但因輸掉選舉人團票而落敗。回顧過往，除了希拉蕊，民主黨總統候選人高爾、本屆總統當選人拜登，都曾吃過這種特殊選舉制度的虧。

(中時 )