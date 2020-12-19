韓國演藝圈銀色夫妻Rain和金泰希下月將滿結婚4周年，兩人育有兩女，生活幸福，Rain最近則在節目中自曝金泰希起初對他沒感覺，是他主動追求，花了一年時間，才讓金泰希點頭交往。

7年前元旦韓媒《Dispatch》爆出「天然美女」金泰希和天王Rain約會的照片，轟動演藝圈，之後女方承認交往一個月，挺過男方當兵退伍後，2017年初Rain宣布將迎娶金泰希，兩人後來在教堂舉行了一場小而美的婚禮，花費不到台幣10萬。

Rain分享和金泰希交往內幕。（圖／取自《on.cc東網》）

今年Rain的人氣再度翻漲，先是和劉在錫、李孝利組成「SSAK3」，又和金泰希聯手接下床墊代言，還力推新人男團。最近他在個人Youtube頻道節目《Season B Season》中，探訪一位網路名稱叫「Rain太太」的粉絲，還和張聖圭親自為粉絲下廚，讓網友十分羨慕。

談到當年閃婚金泰希，粉絲「Rain太太」打趣說當時與其說是心碎，應該說不解金泰希為什麼喜歡上Rain更多，笑翻眾人，Rain則難得鬆口說戀愛史，承認當時是他主動狂追，「是我先展開攻勢，花了一年」，最後終於如願追到金泰希，讓她願意交往，「跟她結婚到現在也像在做夢一樣」，而Rain過去瞞婚訊被主持人姜鎬童虧「裝單身」，他則強調是因為保護家庭，希望將公事和私事分開，「因為很珍惜、很愛護，所以才這樣」。

(中時新聞網)