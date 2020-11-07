綠島垃圾掩埋場已從6日延燒至今，火光夾帶著大量濃煙及塑膠刺鼻臭味，當地居民直呼受不了，消防局派出怪手與消防車協力滅火。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

綠島睡美人垃圾掩埋場6日不明原因突然爆炸起火，7日凌晨又再次延燒，熊熊大火夾帶著大量濃煙及塑膠刺鼻臭味，當地居民直呼受不了。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

綠島睡美人垃圾掩埋場6日不明原因突然爆炸起火，經消防分隊和公所清潔隊處理後，7日凌晨又再次延燒，熊熊大火夾帶著大量濃煙及塑膠刺鼻臭味，當地居民直呼受不了，消防局派出怪手與消防車協力滅火，居民更擔心吸入濃煙會影響身體健康。

「吸了一天一夜的髒空氣，還要吸多久啊？有誰來替溫泉社區居民想想辦法，拜託拜託啦」、「從昨天到今天，一片白茫茫又帶著噁心的塑膠、垃圾臭味，從未間斷，難道垃圾掩埋場如此繼續燃燒嗎？」不少當地居民在臉書社團抱怨，呼籲相關單位應盡速處理。

「塑膠味非常臭！全村都快喘不過氣來了」綠島鄉代表王姷力說，雖然昨天消防分隊已派車來灌水，但效果不彰，今天悶燒的濃煙比昨日更為嚴重，目前風向改變，擔心煙霧飄向中寮、南寮、公館一帶，估計影響全島居民，濃煙瀰漫讓居民大喊受不了，她無奈地說，民眾陳情電話更是接不完。

對此，綠島消防分隊回應，垃圾掩埋場深度達5公尺且面積廣大，目前由公所外包廠商使用怪手將垃圾挖開後由消防車灌水滅火，呼籲居民緊閉門窗、外出時務必配戴口罩，也請不要靠近現場以免危及自身安全。

鄉長謝賢裕表示，消防隊已到場戒備及滅火，鄉公所也在垃圾場開出防火巷，阻止燃燒面積擴大，並考量使用土石掩埋方式，減少濃煙與臭味繼續隨風飄散。

(中時 )