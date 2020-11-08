針對美國總統大選，國民黨批評民進黨過度押寶現任總統川普，恐不利台灣的未來。對此，退將栗正傑認為不會，就算民主黨總統當選人拜登當選也不會忽視台灣的地緣戰略重要性，如果「川普當選總統沒有天理，拜登輕忽台灣沒有地理」。

栗正傑在臉書發文表示，美國總統選舉應該已經確定由拜登當選，這次選舉川普因為疫情處理失當，造成美國人民近千萬人確診且二十多萬人喪命，如果還能當選總統真是沒有天理，但台灣民眾擔心的是拜登當選後，美中政策會不會改變，進而影響對台的態度，影響後續台海的安全！

栗正傑直言，美國戰略學者馬漢的「海權論」明白指出「誰能掌控海權，誰就能擁有財富」，美國之所以能成為世界第一強權國家也正因為他完全掌控全球海運路線！

「但如今中國崛起」，栗正傑強調，中國想在世界舞台與美國爭得一席之地，勢必會在海權上與美國一較長短，攤開地圖，中國想發展海權進入海洋向南就是南海，向東要突破第一島鏈的封鎖就是台灣，這也就是中美兩大強權近來在南海與台海爭鬧不休的主要原因，因此就地緣戰略觀點，美國為確保其海上霸權地位勢必要確保台灣為其盟邦，而中國要進入海洋也勢必擁有台灣，無論誰當選美國總統都不能忽視台灣的地緣戰略重要性，因此拜登如果輕忽台灣就沒有「地理」。

(中時新聞網)