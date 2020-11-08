美國大選態勢逐漸明朗，民主黨的拜登當選。對此，亞太和平研究基金會首席顧問趙春山，不管美國總統是川普還是拜登當選，台灣和大陸只剩下兩條路，一是打，另一個是談，如果現在政府還沒看清國際局勢，回到九二共識的軌道上，兩岸關係只會越發緊張，港媒也認同此觀點，如果不要打，就只有談。

拜登取代共和黨的川普將入主白宮，外界擔憂，若拜登當選恐讓中美台關係有所改變。不過，拜登強調，他上台後也會深化和台灣合作，也要大陸對不公平貿易負責。

對此，趙春山接受港媒《中評網》採訪時表示，美國不管誰當選，現在兩岸只剩下兩條路，一就是談，另一個就是打。如果台灣還是不和大陸談判，未來問題非常大，尤其大陸立場很堅定，兩岸問題不能一代傳一代，總是要解決的，不統搞獨必打，這就是兩岸現實問題，台灣政府要清楚才是。

該內容更提及，如果台灣要以談判代替對抗，那麼兩岸就要重啟溝通和接觸，而要重啟接觸談判，就須有政治基礎。大陸在「十四五」就重申堅持「一個中國原則」和「九二共識」。只有回到「九二共識」的軌道，兩岸官方往來才能有進一步的發展。

(中時新聞網)