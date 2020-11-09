高雄一名獸父，自女兒國中開始就強迫性交多達131次，高雄地院一審依131件強制性交、殺人未遂等罪，將獸父判處661年徒刑，2審將他的性侵、殺人未遂犯行各判2年至7年，共659年，加上一審定讞的違反保護令1年刑期，總刑期為660年，因有期徒刑上限為30年，因此合併應執行30年，全案定讞。

判決指出，獸父自女兒2014年就讀國中開始脅迫她性交， 2017年時，女兒忍無可忍告知母親遭到爸爸性侵，母親因此要求獸父搬走，但他搬走後還傳訊給女兒道歉：「不奢求得到諒解，但不要恨我」，甚至要求女兒及妻子繼續「拜祖先」。

據「三立」報導，過沒多久，獸父又再次脅迫女兒性交，且逼迫女兒簽署「雙方合意性交」同意書，意圖藉此規避法律責任。去年3月間打了十多通電話威脅女兒「我要在學校外面廣播，讓大家知道我們的事！」女兒情緒崩潰，終於撥打113求救。

女兒報警被安置後，獸父又騎機車將她撞倒，強扯她頭髮將女兒拉上機車，接著又載回家性侵女兒得逞，安置期間得知女兒交了男友，獸父竟痛罵、毆打她，還用手機充電線勒她脖子。

獸父到案後坦承硬上女兒，至於持充電線勒女兒脖子則辯稱，「只是想嚇她」，女兒叫了一聲「爸爸」，他就鬆手了，否認想致人於死。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時新聞網)