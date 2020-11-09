高雄市一間美容養生館前年8月被警方取締違法進行性交易，店內阮姓員工幫客人自慰、做「半套」服務，店家高姓女負責人以此謀利遭起訴，但高女稱不知情，一切是個人行為、跟店家無關；法院判斷該養生館先前已被臨檢60次，均無不法，認定高女確實沒有參與做色情交易，判無罪。

檢方起訴書指出，高女2017年5月起在大寮區經營美容養生館，雇用按摩小姐阮姓女子到店服務，價格為每90分鐘1000元，店家可抽300元，警方在2018年8月前往該店臨檢時，當場取締阮女為客人做半套性服務，高女則說不知情，一切都是阮女的個人行為。

阮女接受偵訊時否認提供性服務，警方在現場也未找到相關事證，無法證明性服務事實，因此未依社會秩序維護法開罰，而高女雖然被依圖利容留猥褻罪遭檢方起訴，不過法院認為該店在高女負責前，曾3度遭取締，前3任負責人均遭判刑，但高女經營後該店已遭臨檢60次，單月最高遭臨檢11次，均未查獲不法交易，因此判高女無罪。

檢方不服判決、上訴指出，高女常在店內走動，能察覺小姐服務狀況，若高女不同意，按摩女應不敢冒被解職風險與人性交易，但二審法官仍認為缺乏事證，駁回上訴。

(中時新聞網)