4年前美國川普當選，總統蔡英文親自打電話向川普本人祝賀，兩人通話10多分鐘，引發外界熱議。如今，白宮主人換成民主黨的拜登，有媒體好奇假如小英打去，拜登會接這通電話嗎？對此，前大使介文汲認為機率非常低，因為拜登是國際事務老手更是精算師，如果接這通電話沒有利益，何必要接？

介文汲在網路節目《千秋萬事》上表示，拜登上台，大局對台灣是好的，因為拜登是國際事務的老手，雖然美中之間還是會繼續對抗，但會有一種可預期較不粗暴的方式，也有助於兩岸慢慢走向理性和和緩的局勢。比較不像川普用較激烈方式，把台灣當做操作的槓桿的棋子，來壓制中國大陸。

介文汲直言，拜登上台，台海的尖銳度會降低，但也不是完全降低，因為美國全體對大陸的戰略不會改變，因此台灣對美國的利用價值還是存在，所以美國也不會讓兩岸之間走得很近。但至少局勢是可以預測，是可控制住的，而不是走向失控粗暴相衝的局面。

至於拜登會不會接小英總統的賀電電話，介文汲表示，拜登接的機率應該不大，不像川普不按牌理出牌，接了小英的電話。而且拜登上台對大陸政策一定和川普不一樣，會較以灰色地帶的角度來處理台灣議題，這也是民進黨崩潰的原因。

(中時新聞網)