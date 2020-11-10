競爭激烈、混亂膠著的美國大選終於在台灣時間8日凌晨產生結果，民主黨候選人拜登擊敗現任總統川普，挑戰成功即將成為美國第46任總統。對此，資深媒體人王尚智表示，這次美國大選，俄羅斯女巫的預測結果，讓人感到超自然能力的可敬和玄機；而拜登的當選，是否也意謂是上帝之手賞了川普一記耳光？

王尚智在臉書發文表示，拜登一如他預期或者期待的當選了。但美國總統大選的「潛在動盪」尚未開始、也尚未結束。上帝的時間之手，究竟是在抹去川普的最終殘念，或者正在醞釀一整個美國的極端裂解？

王尚智認為，這真的才是全地球等級的「天機」，才能清楚描繪的未來趨向了。然而，地球上到底有沒有人真的能看見其中天機？清晰的提前預測言說，而不是模糊含混的瞎扯？

「對此最有意思的，反倒發生在俄羅斯」！王尚智指出，正在播映且進行中的第21季的實境競賽節目「通靈之戰」，在莫斯科時間11月3日深夜（美國11/2傍晚），竟然找來所有最後幾名角逐中的靈媒，大膽預測美國總統大選的最終結果。

王尚智再指出，這段街頭錄影，臨時增加在週六黃金檔的節目第7集的競賽結束之後插播，讓人嘆為觀止。不得不說，俄羅斯的超能力者「真的很不好混」！電視節目製作單位在歷經長達十多年的節目後，已經徹底明白，觀眾真的想知道、想感受、能夠敬佩信賴的「通靈者/超能力者」究竟要到何等程度才夠看。

「七位參賽者當中，一開口高下立見」！王尚智不可置信表示，其中有三位超能力者的預測，確實到達匪夷所思的地步。他們首先得要透過信封猜測裡面的照片是誰？打開看到照片之後，隨即被要求進行美國大選結果的預測。

「這是在莫斯科街頭的即時錄影，電子時鐘就在拍攝於地鐵站的對面」。王尚智直言，三人其中尤其以女巫「瑪麗亞娜」真的超級厲害！她不僅肯定直言拜登當選、得票差距在10％之內，甚至同時表示拜登的選舉人票將超過283張。這一季他最肯定她的超能力水平，達到智慧拆解萬千脈絡、直指緣起核心的地步。

王尚智感嘆，他從來沒有懷疑過，這個世界有無數厲害的高人、靈媒、超能力者。只可惜，俄羅斯TNT電視台沒有可能幫忙找靈媒好好預測一下海峽兩岸何時軍事戰爭？抑或者，這次拜登當選，上帝之手賞了川普耳光，也同時悲憫抹去了兩岸戰火荼毒生靈的小島浩劫？

(中時新聞網)