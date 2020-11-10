網拍崛起後，不少人都會藉由網路購買自己所需，而過去曾有電商平台喊出「什麼都賣，什麼都不奇怪」的口號，以示現代人的消費習慣改變。一位女網友日前在網路論壇問及「你買過心痛的感覺嗎？」表示她在電商平台本要搜尋其他商品，卻發現一項品名為「難道這就是心痛的感覺？」一份售價10元，且已出售584分，令她感到相當不可思議，直呼「太有商業頭腦了吧！」

原PO於網路論壇《Dcard》發文指出，本在電商平台蝦皮想找尋某間扭蛋店，便在搜尋列輸入關鍵字「心痛」，結果第一個出現的商品竟是「難道這就是心痛的感覺」。根據原PO的截圖來看，一張平凡無奇的白色方形便條紙，正中央以紅色原子筆畫顆愛心、中間更有一道閃電，以示「新痛感」。

商品詳情還闡述「心痛的滋味誰沒嘗過，沒事不要下單，會真的痛」，更強調「下標要有心理準備」、「為追求絕對的效果，本產品沒有七天鑑賞期。」如此戲謔的陳述，商品售出數量竟高達584分，評價更有4.8顆星，一份售價為10元，原PO計算了一下，忍不住驚嘆，「然後想想584x10也是有5840耶……太有生意頭腦了！！！」

不少網友看了後，直接點破「原PO妳錯惹，還要加運費60元，一份總共是70元。這樣夠心痛了嗎？」、「一個便當的錢買一張紙？好好奇貨怎麼包裝哦，難道裝在資料夾裡面？還是折一折變成平信一樣」、「嚇得我趕快去蝦皮上傳一個一樣的商品」。據知情的網友爆料，該賣場的老闆是YouTuber「佑來了」，正職是補教老師，頻道以生活科學為主，訂閱數高達50.4萬，而賣場所販售的商品皆是影片出現的小道具及周邊。

(中時新聞網)