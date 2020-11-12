蘋果(Apple)本周舉行今年度第4次發表會，新一代Macbook等電腦結束與英特爾(Intel)多年合作，改用自研M1處理器，卻未如市場預期降價。德意志銀行新加坡華裔分析師Jeriel Ong認為，應該是代工的台積電5奈米製程成本太高，才無法調低價位。

Jeriel Ong在報告中指出，M1造價不便宜是Macbook Air和Macbook Pro維持前一代價位主因。M1是全球首顆以台積電5奈米製程生產的處理器，也是尺寸最大、有最多電晶體的ARM架構Apple Silicon處理器，可以合理推斷良率問題應該不會少。

據蘋果10日發布會後新聞稿，M1上有多達160億顆電晶體，以低功耗晶片來說是史上運算速度最快、全球每瓦特功耗效能最佳的CPU(中央處理器)，較上一代Mac運算速度最多快3.5倍、GPU(圖形處理器)最多快6倍、機器智慧學習最多快15倍，電池壽命也達上代2倍。

不過Jereil Ong認為價格並不會影響新Mac銷售，反而因為轉換至M1處理器，可以幫助蘋果搶下更多個人電腦市占率。對於蘋果股票他把投資評等維持在「買進」，目標價140美元。蘋果周二在那斯達克綜合指數漲3.52美元或3.04%，盤後則小跌0.05美元，暫報119.43美元。

英國投資顧問公司大西洋股權(Atlantic Equities)之前也有類似看法，不過目標價更高，150美元，而且預期蘋果在個人電腦市占率會因M1系列Mac從8.5%上升到15%，接近iPhone在智慧型手機全球市占率。

(中時新聞網)