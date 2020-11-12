許多民眾會趁著雙11爆買一波，但價格真的有比較優惠嗎？一名網友分享查價網站，貼上商品網址就可以知道歷史價格，而他也發現有些商品根本就是平常價，不了解行情的人，恐怕買貴了還沾沾自喜撿到便宜，引發網友熱烈討論，為何不早點告訴我？

網友在PTT上發文分享一個「神秘的查價網站」，貼上商品的網址後，就可以知道歷史價格，因此很多寫著限時搶購的商品，「一看歷史價格就知道在唬爛」，甚至還看到有些商品根本就是有週期的在漲跌，不知道行情的人買在高點不就虧爆，部分商品在雙11根本就跟平常價一樣。

原PO指出，這個網站上很多商品從去年初就有資料了，但「去Google搜尋都找不到任何與網站相關的資訊，連關鍵字廣告都沒有，也太低調了！」而這個網站也沒有顯示廣告或是相關的連結，因此很好奇究竟誰是背後的金主，也懷疑這是不是在做什麼商業研究，但直接開放網站給大家查詢，也讓他直呼很佛心。

原PO也補充說明，雖然不知道數據可信度如何，但根據之前的購物紀錄來做比對，數字還滿值得參考的就是了。

貼文引發網友討論，「這東西好用欸 ，你為什麼不早點告訴我」、「 嗚嗚相見恨晚 感謝你」、「這個真是無敵好東西」、「這才是真的省，其他文都該下去」、「直接擋了一堆電商的財路」，許多人實測後哀嚎，「查了才發現，昨天買了以為促銷的原價品」、「我是買貴了的肥羊」。

但也有網友指出，雙11購物節的優惠，需要搭配相關的活動，才會更便宜，「有時候比較貴有贈品，便宜價格沒有。或是活動期間便宜價格送贈品」、「現在雙11就是免運和折扣碼要搶到 沒這兩個東西買起來也沒特別划算」，另有人也說，查了發現還是有很多商品真的是在價格的最低點，下單之前可以參考，很實用。

(中時新聞網)