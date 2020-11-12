雙11購物節買氣超旺，許多人爽爽下單，各地物流、超商人員恐忙翻。網友們在臉書分享超商的包裹山、包裹牆，一箱箱的堆積在超商之中，高度幾乎擋住櫃檯，僅能露出一顆頭的店員看上去已「眼神死」。誇張照片引發網友討論，實在太誇張！許多網友也自首說，對不起，這次花了快三萬、買了15個包裹。

網友在臉書社團「爆廢1公社」上分享照片，只見超商內堆積上百個包裹，把超商的落地窗擋住，形成一片包裹牆；而原PO也在「爆怨公社」上分享一箱箱的包裹佔據超商的走道，高度幾乎檔住結帳櫃台，誇張的情景，讓他忍不住直呼，「到底是誰想出雙11購物節這個鬼點子，是要搞死多少司機跟店員？」

雙11包裹堆積在超商之中，看上去像是一片牆。（圖／翻攝自爆廢1公社）

另一名網友去超商買拿鐵時，也驚見超扯包裹山，一箱一箱的堆積著，佔據超商大量的空間，數量十分驚人，讓人也驚嘆於雙11購物節的威力。

一系列包裹堆積的照片曝光後，也引發網友討論，「店員、司機一定Ｘ到爆，罵不出聲來」、「一家比一家誇張」、「好像是沙包，以為颱風要來了」、「誇張...超商店員眼神死」、「今天總共450件小七店員路過」、「這個還只是先遣部隊，真正的大軍將在2天後抵達」、「不知道這些貨品，要多久才消耗的完」。

許多網友看完也說，「對不起，我買了1x樣，還都寄711」、「我對不起你們，因為我貢獻了5箱」、「我突然想到我雙11又花了快3萬」、「抱歉我也是兇手之一」、「我買了15個包裹」、「我對不起店員跟物流司機，我買了近3000元的東西」。

雙11包裹淹沒超商，堆滿整個走道，幾乎看不見結帳櫃台。（圖／翻攝自爆怨1公社）

(中時新聞網)