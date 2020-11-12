美國總統當選人拜登12日與日本、南韓、澳洲領導人通電，試圖加強與盟友的聯繫，進而解決氣候變遷與北韓核議題等問題。在與文在寅的通話中，拜登還談到不會在沒有前提下便與北韓領導人金正恩會面。

拜登先後致電給日本首相菅義偉、南韓總統文在寅，以及澳洲總理莫里森。在與菅義偉的談話中，雙方確認美日同盟的重要性，拜登更強調會加強美日關係，共同努力以實現印太地區的自由與開放。

在與文在寅14分鐘的通話中，雙方在北韓核武議題上取得共識，矢言加強合作與溝通。文在寅表示，會在溝通的基礎上加強美韓關係，實現朝鮮半島去核化與永久和平；拜登則回應，將與南韓緊密合作解決北韓核議題。

拜登表示，南韓是印太地區安全與繁榮的「關鍵」，美方會持續履行對南韓的防禦承諾。展望未來，期待雙方能在新冠疫情、衛生安全、全球經濟復甦、氣候變遷、民主與印太地區和平繁榮等議題，一同密切合作。

面對遲遲未有大進展的北韓核議題，拜登「超前部署」劃出底線。他表示，除非有明確條件，否則不會和金正恩會面，未來美國與北韓將建立在「有原則的外交關係」之上。

在與莫里森的談話中，兩人暢談如何抑制疫情再度擴散與防範未來全球健康威脅，以及氣候變遷、全球經濟復甦、加強民主、維持並繁榮印太地區等議題。

對於拜登承諾重新加入《巴黎氣候協定》，並實現2050年美國零排放的目標；莫里森表示這次通電沒有提到零排放，只建議澳洲與美國都採用新技術來降低碳排放。

這是拜登當選以來首次與美國的3個關鍵盟友通電。根據拜登辦公室聲明，這次通電各方都表示要加強彼此雙邊關係，解決氣候變遷與疫情大流行等問題。

事實上，拜登積極在就任前布局，目的在於塑造自己是政策穩定、偏好多邊外交，以及「發出的球好接好打」的印象，好讓友邦安心。

(中時新聞網)