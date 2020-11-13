一名女網友日前在網路表示她和丈夫結婚10年，因為發現對方的「真實性向」，兩人已8年沒有性生活，卻維持著夫妻關係，甚至在結婚初期生下2個孩子，她無奈之下，竟找上朋友的老公發生關係，讓她充滿罪惡感，認為自己背叛了婚姻，不少網友也不留情面地罵她「背叛朋友比較嚴重」、「找錯對象發生關係！」

該女網友在臉書社團「靠北婚姻」發文表示，她和老公結婚10年育有2個孩子，但已經無性關係長達8年，坦言婚後發現對方真實性向，但沒有離開老公，反而幫對方生下2個孩子；她說老公不想公開真實性向，所以決定幫忙隱瞞，對方平時不喜歡發生關係，有需求都自己解決，還要求她若有需求自己想辦法。

女網友直呼「我又不是木頭」，怎麼可能沒有需求」，她忍了8年，最後和朋友的老公發生性關係，不過這讓她覺得背叛了婚姻，一直感到罪惡感。許多網友看到貼文認為她分不清重點，即便有生理需求也不應該找朋友的老公，「外面一堆男的，偏偏找上朋友的老公，一次背叛友情跟愛情」、「有需求不是錯，錯的是妳找錯對象發生關係！」

但也有網友同情她的處境，紛紛留言說「是壞在背叛朋友，但又有誰能懂妳的無奈和悲傷呢？說妳壞，說妳好，也不是」、「妳很好了，有罪惡感，而且一次而已，我前妻沒罪惡感，還拋家棄子！最重要的是知錯能改」。

(中時新聞網)