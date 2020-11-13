台灣桌球老將莊智淵，今天在世界盃小組賽先不敵英國好手，緊接著在背水一戰中4比3驚險淘汰美國選手卡奈克，以1勝1敗分組第二的資格順利闖進明天16強單淘汰賽。

台灣此次有兩位參賽，林昀儒以賽會第5種子身分直接晉級16強，而第9度參加世界盃的莊智淵則得從分組預賽打起，分組前二可以取得16強門票，然而小莊在今天中午先以1比4敗給了英國選手皮奇福德，讓自己陷入淘汰邊緣，幸好傍晚與卡奈克之戰及時回穩，經過1小時5分鐘的鏖戰之後終於以10比12、11比7、11比3、6比11、8比11、14比12驚險獲勝，好不容易保住了16強席位。

大陸名將樊振東與馬龍名列賽會前二種子，日本好手張本智和位居第三號種子，4號種子卡爾德拉諾、5號種子林昀儒、6號種子瑞典選手法爾克、7號種子德國悍將奧恰洛夫以及八號種子日本名將丹羽孝希。目前從小組賽順利出線的除了莊智淵以及同組的皮奇福德外，還有韓國選手張禹珍、鄭榮植、香港選手黃鎮廷、德國選手佛朗西斯柯以及奧地利選手加多斯。

(中時 )