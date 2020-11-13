被認為已經勝選的拜登就任後可能引發美中政策的轉變，正受到美國學術與媒體界的熱列討論，總體看法認為，拜登執政下美中兩國對抗的大局不會改變，兩國將出現更激烈的競爭與有限的合作。從北京傳出中共高層的看法認為：「川普要錢，拜登要命」，拜登將結合國際組織與盟友的力量遏制大陸，甚至會在西藏、新疆、香港、台灣等議題上不斷觸碰北京的底線。

《美國之音》引遊托列多大學榮退教授張欣的分析說，中共不知道拜登是否比川普更難對付，現在中共高層流行一種說法：「川普要錢，拜登要命」，亦即民主黨很能會觸碰中共的許多底線。

張欣指出，川普關注的是美元流向，民主黨更關注長期戰略，強調發展自己競爭力，在高科技方面限制大陸。在貿易層面上民主黨會比川普寬鬆，但在對華為和大陸軍事技術領域，民主黨立場絕不遜於共和黨，除了更加強遏制，還會與人權掛鉤。例如拜登說過上任後將會見達賴喇嘛，「這對中共而言是很刺激神經的」，因為這意味著下一齣戲將是新疆、台灣等等。

《紐約時報》則評論稱，在川普打擊下，拜登時代的美中關係很難獲根本性改善，但預計川普及其官員使用的那種尖銳或帶有種族主義色彩的語言會減少，但拜登上任不會改變前任的對抗性政策。

美國南加州大學國際法與商業法教授布萊恩．佩克(Brian Peck)指出，儘管拜登和川普看起來天差地別，但是經貿政策、尤其對大陸的經貿政策上，兩人目標基本相同。兩人都認為經濟安全屬國家安全領域，但在達成目標的方式會有不同，拜登傾向於使用多層面手段，像使用多邊機構與國際組織，以及與美國理念相近的盟友，來對付大陸國有經濟模式的擴大。

美國金融暢銷書作家、政治家拉里．威廉斯(Larry Williams)則表示，美中兩國在經濟領域肯定還會繼續衝撞，對中共不能掉以輕心，他們遇到了很大的經濟問題，但同時也試圖加大對世界的控制，雖然大陸的競爭力被西方普遍看好，但是實際上扮演的是模仿的角色，不過日本也一度是模仿者，但後來卻變得有創意與競爭力。

(中時新聞網)