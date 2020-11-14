【現場直播】民主論壇自由開講

為反對政府關中天新聞台，公民監督平台10月底辦戶外開講，號召全民捍衛第四權與新聞自由。今(14日)下午2點公民監督平台推「民主論壇 自由開講追擊版」，繼續舉辦戶外開講活動，除原本關注的第四權外，還將聚焦萊豬食安、課綱、兩岸等議題。

這次追擊版戶外開講在今(14日)與明(15日)下午2點到5點，在228公園廣場舉行，發起活動的前新聞局長鍾琴解釋，國內有很多重要議題待討論，但多數正規媒體不探觸，因此盼藉活動讓民眾有機會檢討政府政策。

本次活動包括食安、第四權、產業、教育、兩岸五大議題。國民黨主席江啟臣、立委鄭正鈐、前台北縣長周錫瑋等人均將參與。鍾琴指出，萊豬引起極大食安爭議；中天換照引發第四權與媒體自由問題。兩岸對立升高之際，蔡政府呼應美國，希望台灣廠商撤出大陸，這樣的政策是否符合廠商需求，有待探討。此外，兩岸最近4年急轉直下，甚至出現兵兇戰危氛圍，民生產業受影響，兩岸政策應何去何從？同樣值得探討。

LIVE／民主論壇自由開講

(中時新聞網)