國民黨召開「捍衛新聞自由 全民監督政府

中天新聞台申請換照遭國家通訊傳播委員會（NCC）駁回，明（12）日將被關台，外界痛批此為執政黨政治操作、企圖消滅政府「不愛聽」的媒體聲音。為此，國民黨今上午10點舉行「捍衛新聞自由 全民監督政府」國際記者會，控訴執政當局的蠻橫作為，國民黨前黨主席馬英九、現任黨主席江啟臣都出席。

江啟臣引用《世界人權宣言》痛批蔡政府干預新聞媒體立場，有損台灣民主，馬英九也抨擊

蔡政府此一做法，也指出除非是極權國家，否則任何國家關電視新聞台，都不符合保障新聞自由的原則。前NCC副主委劉宗德沈痛說，NCC的決定勢必遭受人民與司法的嚴格檢驗。

中天新聞台執照今（11）日到期，中天雖於申請換照被駁回後，遞狀聲請假處分，盼先維持新聞台營運，以免造成難以回復的損害，但仍遭台北高等行政法院裁定駁回。對此，中天新聞已聲明表達憤怒與失望，並將依法提起抗告。

旺旺集團董事長蔡衍明昨晚也在臉書發文，表示昨為國際人權日他卻心情沈重，衷心期盼司法是公平正義的最後一道防線；他也說，雖然是落著小雨的暗暝，但中天的光不會滅。蔡衍明感謝中天同仁們表現出來的認真、團結與韌性，讓他好窩心、很感動，更是驕傲。

國民黨不滿蔡政府打壓新聞自由、言論自由，除舉行國際記者會向國際發聲，今天上午在立法院國是論壇，也有多委藍委挺中天、甚至戴上口罩，表達無聲抗議。

(中時新聞網)