「台大怎麼了」，是這幾天許多人心中的疑問，台大電機系教授葉丙成臉書PO文，他認為在這校園裡，「很多人過得不快樂」。葉丙成表示，大學需要改變，「如果我們不試著改變讓大家焦慮的結構性因素，再多心輔資源都無法接住所有人」。

根據報導，台大心輔中心諮商人次已突破1萬，比4年前多了3000人次；台大的專職心理師目前有25位，加上兼職的16位，一共41人。但為什麼心理諮商預約仍供不應求、諮商人次節節上升？

葉丙成指出，曾有一份針對台大學生的調查，若能重選就讀科系，四分之一的人不會再選一樣的；三分之一的人，則茫然不知自己要不要念原來的系。換算下來，近6成學生不認同自己念的系。

「這些人以前在高中，都是自我鞭策要求自己要考前幾名的，如何能接受自己唸不下去的現實？」葉丙成直言，在他看來，這些學生就像《鬼滅之刃》裡，那些被蜘蛛絲綁住的人，動彈不得。

他建議4點改變：

1.讓學生對自己的未來安心

2.課務改革

3.將導師費移做心輔資源

4.選才不再只看分數，要找興趣相符的人才

(中時新聞網)