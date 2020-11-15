美國《華爾街日報》13日發表一文《亞太國家謀求籤署中國支持的特大貿易協定》稱，「大陸和其他14個亞太國家將於本週末簽署一項將它們的經濟更緊密聯繫在一起的貿易協定，這是第二項沒有美國參加的、覆蓋該地區廣大區域的協定——區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），將進一步推動大陸在全球市場的經濟增長。

該文指出，美國起初打算參加第一項協定——跨太平洋夥伴關係協定（TPP），但在川普總統上任後退出，包括日本、加拿大、墨西哥和澳大利亞在內的其他11個國家在沒有美國參與的情況下繼續推進，於2018年簽署了一項影響力小於最初計劃的協定，但TPP並不包括大陸，而15日簽署的這項協定將大陸包括在內，許多鄰國已經把大陸視為第一大貿易夥伴，這項協定將涵蓋10個東南亞國家以及日本、韓國、澳大利亞和新西蘭，它將進一步推動中國經濟增長，目前大陸已經受益於國內對新冠病毒的控制，大陸今年的增長預計將超過其他任何一個主要經濟體，而RCEP將會帶給拜登更大壓力，促使他加強美國與其他國家的經濟關係，填補在一個世界關鍵地區的政策真空。

泰國朱拉隆功大學安全和國際問題研究所所長提迪南·蓬素提拉說，RCEP將美國排除在外，這可能會為華盛頓提供額外的動機，促使它重返TPP。

(中時 )