國內已經200天沒有出現新冠肺炎本土個案，檢驗量也大幅降低，指揮中心今天在記者會上透露，秋冬專案只要分成邊境、社區、檢驗三大類，其中一項是會鼓勵醫院採檢，等於間接認了新冠肺炎採檢量太少的事實。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，秋冬方案將會推醫院鼓勵採檢，特別針對擴大採檢這一塊，是讓醫師能針對臨床評估，沒有旅遊史但是從事一些高風險行業的民眾，如果有感冒症狀就可以循這個途徑採檢。

羅一鈞說，鼓勵採檢目的希望採檢的數量能再增加，會有獎勵措施，意思是鼓勵社區擴大採檢高風險行業，若醫院達到一定的目標值會提供獎金。

然而指揮中心對之前對彰化萬人普篩，以及入境普篩一事強烈反對，認為只要有入境檢疫14天加上自我管理7天就能阻止新冠肺炎疫情傳播，但秋冬方案中卻出現「鼓勵採檢」項目，等於是間接承認了現在新冠肺炎採檢量太少的事實，有必要擴大採檢，提高檢驗數，找出是否有社區感染者存在。

此外羅一鈞表示，未來邊境會朝要出具三日內陰性證明的方向，社區則是八大類場所的戴口罩規範更嚴格，以及醫院會鼓勵採檢，詳細罰則各部會正在訂定公告，將在星期三時由指揮中心一並公告。

(中時新聞網)