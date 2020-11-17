昨傳出一名熊貓外送員，到萬華一家販賣麻油雞取餐，疑似誤催油門而直接衝撞料理台，不但造成外送箱鬆落至地面，就連店家的餐具也散落一地，恰好有買東西的民眾見狀後，將奇景項拍下，並分享至網路，也讓人感嘆「外送員真的好辛苦。」

現場餐具散落一地，而更有人發現外送員疑似拚外送已疊6單。（圖／翻攝自UberEATS台灣）

臉書社團《UberEATS台灣》昨（16）日有網友轉發分享，一名熊貓外送員赴北市萬華一家莊家麻油雞取餐，卻整台機車撞進店家在店門的料理台，讓網友一看笑問「到底是多想吃麻油雞？」這一撞當場造成一片混亂，機車上本綁著2個外送箱都掉落至地面，車輪也整個卡在料理台上。轉發的網友也在寫下「好奇要怎麼騎才會騎上料理台？還是疊6單大包太重翹孤輪？能這樣子騎上去的應該去拍電影，跑外送太浪費人才了！」

過去不少外送員曾惹出不少問題，因此網友紛以嘲諷的方式說道「積極的取餐」、「他想吃麻油雞...」、「笑死，下次送餐不就騎到2樓」、「神風熊貓」、「御車飛行失敗」、「可能超餓」、「疊單送不完，沒辦法太急」。

有網友意外發現店員笑得很開心。（圖／翻攝自UberEATS台灣）

其中也有部分網友點出外送員的辛苦，一連接6張單都是為了生活，而這一撞不知道要賠多少，更有人表示「可見熊貓多血汗 外送員的摩托車跑到油門皮帶都斷了。」另外也有人發現畫面中的老闆娘意外笑得非常開心，「老闆娘笑呵呵是哪招」、「老闆娘很開心剛裝修，裝潢金就回本了」。

(中時新聞網)