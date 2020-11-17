美國飛彈防禦局（Missile Defense Agency,MDA）說，剛剛在夏威夷東北部進行神盾驅逐艦的飛彈防禦系統攔截試驗中，成功的摧毀了1枚從馬紹爾群島發射的、擔任洲際彈道飛彈（ICBM）的靶彈目標。

路透社報導，這項測試是美西時間11月16日進行的。MDA官員喬‧希爾上將(Jon Hill)表示，「一艘裝備有標準3型IIA 攔截飛彈(SM-3 Block IIA)的神盾驅逐艦，可以擊落ICBM這樣的目標，確保美國本土的安全。

SM-3飛彈的發射瞬間。(圖/美國海軍)

目前還沒公布哪一艘軍艦擔任測試艦。

標準3型IIA 是一種射高極高的防空飛彈，採用2截設計，全長6.55公尺，飛行速度達到秒速4.5公里(12.3馬赫)，最大射高達到500公里，不光是是洲際飛彈，就是低軌道衛星也能擊落。標準3型IIA 是該系列的新改良型，由雷神公司(Raytheon)和日本三菱重工合作開發。

雷神公司在另一份聲明中說，這枚洲際彈道靶彈，是在地球大氣層之外被摧毀。

(中時新聞網)