國軍1992年向美方採購F-16 A／B戰機，1997年4月起陸續飛返國內，並於1998年3月起成軍服役，具有全天候對空、對地作戰能力。其中20架留在美國做為訓練和進行性能研改測試使用。不料1架機號6672F-16戰機進行夜航訓練，今（17日）晚6時05分在花蓮起飛，6時17分在花蓮機場東北面8浬雷達光點消失，疑似失事，駕駛員上校蔣正志失聯，國防部松山黑鷹搜救起飛搜救中。如果這架F-16戰機不幸確定失事，將是我國歷年第9起。

F-16戰機歷年失事紀錄如下：

1998年3月20日，嘉義空軍基地編號6268的F-16B戰機在執行例行訓練時，在澎湖花嶼外海失去聯絡，飛官溫進嵩少校以及章嘉成上尉失蹤，遺體至今未尋獲。

1999年1月25日，嘉義空軍基地編號6813的F-16B戰機在台東太麻里山區執行例行飛訓，在降飛行時不慎撞山，爆炸墜毀，導致空總考核官張嘉鯤中校以及戴維康少校罹難。

1999年6月1日，編號6638的F-16A戰機在晚間執行夜航訓練時，因不明原因雷達訊號在綠島西南22浬外海消失，少校飛官許君威失蹤，滿半年後宣告殉職。

1999年8月18日，嘉義空軍基地編號6689的F-16A戰機，因發動機推力消失，飛官林更生少校在49公尺高度時彈射逃生，雙腿骨折送醫，所幸無生命危險，而戰機墜毀於主跑道南側盡頭的6000公尺處。

2008年3月4日，花蓮空軍基地編號401聯隊的F-16A戰機，在晚間執行演練僅28分鐘，雷達訊號就在海上失去聯繫，經搜救後證實飛官丁世寶罹難，遺體尚未尋獲。

2013年5月15日，455聯隊的F-16A戰機疑似因機械故障，中尉飛官吳彥霆跳傘在海上漂流1小時後獲救，而單座戰機在高雄外海墜毀。

2016年1月22日，我國空軍駐派美國路克基地，駕駛F-16A戰機進行訓練時發生墜機意外，戰機墜毀於亞利桑那州，少校高鼎程因公殉職。

2018年6月4日，屬於花蓮基地編號6685的F-16A戰機，在今日下午執行漢光演習任務時，訊號於基隆市山區消失，搜救人員找尋到戰機殘骸及失蹤的少校飛官吳彥霆大體，已證實因公殉職。

2020年11月17日，F-16戰機進行夜航訓練，晚上6時05分在花蓮起飛，6時17分在花蓮外海雷達光點消失，26作戰聯隊長蔣正志上校失聯。

(中時新聞網)