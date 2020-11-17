1架F-16戰機今晚18時05分自花蓮起飛進行夜航訓練，2分鐘後就在雷達光點消失，國防部正全力搜救上校飛行官蔣正志。據悉，台灣在1996年7月首批採購 F-16A， 直到2019年軍售案中，台灣再向美國採購66架新型F-16V，沒想到今晚就傳出可能失事意外。

台灣2019年與美國達成軍售案協議，採購66架最新款F-16V（Block70）戰機，陸續於2020年至2026年交付。機體以批次15 OCU為基礎，機翼與機尾為批次52的混合機型，航電以北約F-16A/B MLU（Mid Life Upgrade)方案標準為基礎改進，具備超視距空戰、精確對地和反艦能力。

此外，我國漢翔航空公司在2019年12月，與F-16製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）簽署「策略聯盟合作協議書」，讓台灣成為F-16戰機的亞太維修中心，地點在台中沙鹿廠區。

此軍售案全負交付完畢後，台灣會有210架 F-16型戰鬥機服役，成為亞太地區最大的 F-16戰機使用國，也是創立亞太維修中心的契機。

(中時新聞網)