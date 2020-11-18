台股上周跨過「萬三」關卡後，本周多頭持續上攻，今（18日）盤中衝上13759點，距離「萬四」大關僅一步之遙。有網友發文表示， 今年遇到3月股災時，他去年投入股市的500萬，帳面幾乎全數套牢歸零、逼近破產，所幸靠著5檔股票不斷獲利、換股，走過「地獄」這條路，最終賺了2千萬出場；其他網友看到押注這幾檔後，警告「9成9的慘戶不要學」。

有網友D大在批踢踢發文表示，他之前操作權證、選擇權無一不賠，最高一天慘賠200萬，失智跑去流浪街頭。後來靠著開店慢慢賺回來，加上早期套牢一直沒有理的CBAS（可轉換公司債資產交換）漲了3倍，給了他莫大信心。

原po表示，去年6月拿500萬現金投入股市，沒想到今年3月遇到股災，帳面上幾乎全數套牢歸零，面臨破產的狀態。他說，自己恐慌到身體不聽使喚，什麼事都做不了，忘了是如何度過，只不斷提醒自己要正面看待，「台面上的高手一定都走過地獄這條路。」

所幸，原po靠著5檔股票逆轉慘賠的命運，他透露，泰博從100多萬，抱到300多萬；之後轉到合一，從300多萬到1000萬；再來是茂迪、圓剛到陽明，最後約有2000萬出場。至今仍有300萬CBAS套到現在，其他全出光了，心裡很輕鬆。

「選股才是一切，佔了99%的重要性。」原po提醒，絕對不聽任何人講行情，絕對不讓自己有主觀立場，雖然不了解籌碼面，但會觀察均線K棒，留意季報還有負債比。

這篇股市反敗為大勝的文章一出，立馬引發網友熱烈討論，回應爆棚，「好猛，不過這幾隻真的不太敢玩，恭喜大大」、「吃到合一還有跑掉真的高手」、「賭神大戰拉斯維加斯」、「真的猛！都all in 到飆股了」、「封你為『本多終勝』代表」。

但也有人警告，「全部都是投機股，運氣好倖存，9成9的慘戶不要學」、「大部分時候應該沒辦法像今年這樣個股爛亂噴」、「這方法會害死人吧」、「說這樣玩很危險的通常是最危險的」、「賭錯這篇就是畢業文了」。

(中時新聞網)