中國大陸地下核長城

近20年來，中方不斷為陸地與海上的核武庫建防禦設施，以確保解放軍面對核攻擊時能反擊，並嚇阻其他國家不要發射核武。

據《南華早報》（South China Morning Post）17日報導，身為退役空軍大校，現任北京航空航天大學教授的王湘穗說，這些防禦設施涵蓋廣大的隧道網，能運輸和保護飛彈。而這意味著，中方就算在最糟的狀況下，也能確保安全。

「對美國來說，對中國發動核打擊一直都是個軍事選項，」王湘穗在10月莫干山論壇的閉門會議中說，「但由於我們近20年來的調整和改變，他們在這選項上面臨愈來愈多的不確定性。」他在為期4天的論壇中，探討了國內外問題，而這些細節直到最近才披露。

他在沒有具體說明消息來源的狀況下說，部分美國評估認為，中方唯有一款核彈頭能在美國的先制打擊下倖存，並在反擊時射到美國領土，但他斥這顯然是胡扯。他說，多年來，中方已採取一連串措施，以建立可靠的反擊能力，來回應核攻擊。

除了洲際彈道飛彈隧道外，中方已研製了先進飛彈，並在南海和黃海擴大了「堡壘水域」，讓彈道飛彈潛艦能安全航行。王湘穗強調，中美對抗已畫出了底線，不太可能演變為大規模侵略，而這是雙方判斷的重要基礎。

北京保證，不會率先發動核武打擊，而一般認為，中方擁有200或300枚核彈頭，至於美俄則各擁有約4,000枚核彈頭。據中方官媒2018年報導，解放軍已建成由全中國大陸各地隧道串聯，長達超過5,000公里的「地下核長城」，以隱藏，調動並出動核反擊部隊。在影片中，可看到卡車裝載洲際彈道飛彈在隧道內行進。

此外，中方2015年已建立堅實的水中核打擊力，由094A核潛艦搭載巨浪-2型潛射彈道飛彈在海上巡邏。要是陸基飛彈發射井被毀，解放軍仍有反擊能力。而解放軍在南海有核子動力彈道飛彈潛艦（SSBN）基地，由於當地海域較深，因此對祕密的潛艦活動較安全。此外，中方還有兩個基地在黃海。

王湘穗說，美國偵察機發現了解放軍核潛艦在南海深達3,000米的海溝活動，而南海的人造島也建成了潛射彈道飛彈發射區。同時他也表示，黃海是另一個堡壘海域。

而巨浪-2飛彈的射程為7,400公里，而新型巨浪-3飛彈的射程預估可達1.2萬公里，從中國海岸完全可將美國涵蓋在射程內。另一方面，王湘穗指出，中方陸軍也有世界第一枚高超音速滑翔飛彈東風-17，快到足以穿透美國的飛彈防禦系統。

(中時新聞網)