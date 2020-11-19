2020年買CPU、顯卡、主機真的是太難了！微軟次世代主機 Xbox Series X / S於上周開賣，吸引玩家火熱搶購，首賣當天就秒殺，微軟坦言，XSX缺貨將持續到明（2021）年4月，其實包括Ryzen 5000處理器、RX 6000顯卡等也面臨供不應求的情形，這些產品缺貨的最大問題在於晶片都是由台積電7奈米打造，目前台積電產能吃緊，客戶訂單已排隊到明年，玩家只好耐心等待。

科技媒體The Verge報導，微軟財務長Jeff Stuart日前提到，感恩節和耶誕節等年底購物季即將到來，XSX主機未來幾個月仍會嚴重缺貨，因為需求遠大於產能供應，到明年首季都無法解決此問題，已協調供應鏈拉高產能，第2季（4-6月）缺貨吃緊狀況就能紓解。玩家想買XSX主機，可能得等上半年時間。

其實不只微軟，包括索尼PS5主機，以及繪圖晶片大廠輝達新旗艦顯示卡GeForce RTX 3080和3090同樣一卡難求，超微（AMD）新一代Ryzen 5000處理器也同樣供不應求。

這麼多產品缺貨，問題到底出在哪呢？快科技報導，XSX、PS5以及AMD的Ryzen 5000、RX 6000顯卡都是台積電7奈米代工生產，不難想見台積電產能超搶手，因此訂單量太少的客戶只好乖乖排隊等產能。

(中時新聞網)