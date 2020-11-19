美國總統川普9日閃電開除國防部長艾斯培，10日再度出手撤換國防部2名助理部長，引發外界質疑是「秋後算帳」，且他17日晚間發布推文，宣布開除美國最高網路安全官員克瑞布斯（Christopher Krebs），理由是他對2020年大選安全性發表高度不準確的聲明。而看完克瑞布斯回應後，宅神朱學恒則在臉書好奇發問「不知道台灣有沒有這種年輕人啊」。

克瑞布斯帶領的網路安全和基礎設施安全局，先前聯合其他政府、民間單位發布聲明，指出2020大選是「美國史上最安全的選舉」，公然打臉川普聲稱的「選舉舞弊」。對此，川普推文中痛罵克瑞布斯最近有關大選的聲明「非常不正確」，原因是當中存在大量不恰當和詐欺行為，包括死人投票、監票員不能進入計票站，投票機器發生故障，把投給川普的票改成投給拜登，逾期投票等更多例子。因此，即刻起克瑞布斯終止擔任網路安全和基礎設施安全局局長。」

克瑞布斯隨後則發布推文回應，「很榮幸為國服務，我們做對的事，捍衛今天、確保明天」，並在貼文最後備註「保護2020」。

對此，宅神則說，「克瑞布斯敢跟川普唱反調，堅持自己是為國家服務，不是為個人服務，還蠻有種的，不知道台灣有沒有這種年輕人啊」。

(中時新聞網)